"Il presidente russo, Vladimir Putin, ha nominato l'ex premier, Dmitr Medvedev, suo vice nella Commissione militare-industriale".

Lo si apprende dal decreto presidenziale.

"Medvedev - si legge - assume la carica di primo vicepresidente della Commissione: potrà tenere riunioni del complesso militare-industriale per conto di Putin e ha anche il diritto di creare consigli e gruppi di lavoro nelle aree di attività della Commissione per esaminare questioni di sua competenza e preparare proposte per la loro soluzione"..