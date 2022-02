In un'intervista al Corriere della Sera, lo storico Paul Kennedy traccia un'analisi sul comportamento attuato fin qui da Vladimir Putin.

"Putin ci sembra forte perché ha speso il 70 per cento del bilancio del suo Paese per costruire nuovi missili, navi e aerei. Ma l’economia russa ha basi molto fragili - spiega Kennedy. Oggi questo non appare con evidenza perché Mosca vive sui suoi sterminati giacimenti di petrolio e gas, oltre che sulle riserve di grano. È difficile, quindi, varare sanzioni di efficacia immediata. Quelle decise, comunque, morderanno nei prossimi mesi. Per ora l’attacco all’Ucraina continua, ma in esso Putin sta probabilmente gettando l’80 per cento delle sue forze militari effettive. Non so per quanto sia sostenibile e le sanzioni, col tempo, cominceranno a mordere. Invadendo un Paese sovrano, lui, in realtà, sta dando nuovo vigore alla Nato e alla Ue: le fa ringiovanire".

Ancora su Putin: "È cambiato. Conoscevamo un leader autoritario ma anche pragmatico. Magari brutale, ma con grandi capacità di analisi politica: un Bismarck. Oggi abbiamo davanti non solo un leader dogmatico, sempre più ossessionato dalla questione ucraina, che si sente tradito dall’Occidente. C’è di più: guardi la distanza che mette tra sé e gli altri quando riceve leader o riunisce i suoi ministri. Guardi le immagini della cerimonia della “Guerra patriottica”, il giorno prima dell’attacco. Mentre depone una corona di fuori sembra in trance e tiene tutti lontanissimi: più che Bismarck sembra il Grande dittatore del film di Charlie Chaplin del 1940".