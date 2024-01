Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha respinto come "assurdi" gli allarmi espressi recentemente da leader e generali occidentali riguardo alla possibilità che la Russia miri ad attaccare Paesi della NATO dopo l'Ucraina. Durante una tavola rotonda con diplomatici sulla situazione in Ucraina, Lavrov ha dichiarato: "Dicono che se la Russia vincerà e difenderà i suoi interessi in questa guerra, allora gli Stati baltici, la Svezia e la Finlandia saranno i prossimi", citando anche le parole del presidente americano Joe Biden che ha sostenuto questa prospettiva.

Lavrov ha enfatizzato l'assurdità di tali affermazioni, sottolineando che chiunque abbia una minima comprensione della storia capirebbe gli obiettivi dichiarati dalla Russia. Tra questi obiettivi, ha spiegato Lavrov, c'è la volontà di contrastare i tentativi di trasformare i territori storici dei russi e di altri popoli russi in una base da cui la NATO, guidata dagli Stati Uniti, minaccerebbe la sicurezza della Federazione Russa.