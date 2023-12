Respinta la richiesta della candidata pacifista Ekaterina Duntsova di presentarsi alle elezioni presidenziali che si svolgeranno a marzo 2024 in Russia. Lo ha deciso la Commissione elettorale centrale russa appurando "errori nei documenti" presentati dall'ex giornalista che porta avanti una campagna che lotta per la fine dell'offensiva in Ucraina. Lo riferisce la tv russa.