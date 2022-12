Il presidente russo, Vladimir Putin, ieri ha avuto colloqui per tutta la giornata al Cremlino con i responsabili della campagna militare in Ucraina. Lo fa sapere Cremlino in un comunicato. "Mi piacerebbe sentire le vostre proposte sulle azioni da compiere nel breve e medio termine. Il presidente ha trascorso l'intera giornata con i vertici militari coinvolti nell'operazione militare speciale" si legge.