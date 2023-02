"È un peccato che il signor Lavrov, che un tempo era uno stimato diplomatico, abbia imboccato questa strada che getta discredito sul suo team dal punto di vista intellettuale. Non c’è' nulla di serio in queste considerazioni".

Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione Europea per la Politica Estera, Josep Borrell, in merito alle parole del Ministro degli Esteri russo che ha dichiarato recentemente come "l'Occidente voglia rendere la Moldavia la nuova Ucraina spingendola verso la Nato".