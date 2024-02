"Sono tempi pericolosi per l'Europa, lo abbiamo visto negli ultimi giorni con l'uccisione di Alexei Navalny che evidenzia di nuovo la brutalità del regime di Putin". Così l'ambasciatore inglese a Roma Edward Llewellyn, partecipando al concerto "Raising voices for Ukraine" organizzato dalle ambasciate di Ucraina e Stati Uniti all'Auditorium a Roma. Il diplomatico, a proposito del sostegno a Kiev, ha sottolineato come "nei momenti pericolosi gli amici si uniscono e restano uniti".