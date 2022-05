Il 30 e 31 maggio i leader europei si incontreranno per discutere nuovamente del dossier energetico, degli aiuti militari a Kiev e della crisi del grano. Nella bozza provvisoria delle conclusioni non sono presenti termini come "tregua" o "cessate il fuoco": i 27 si dividono tra chi preme per una vittoria totale dell'Ucraina e chi apre ad altre soluzioni. Lo riporta SkyTg24.