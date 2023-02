“Dopo lo scandalo del Qatargate che ha travolto numerosi rappresentanti dei socialisti, ci saremo aspettati che la votazione del nuovo Presidente della Commissione DROI si svolgesse in modo diverso, magari coinvolgendo anche gli altri gruppi politici. Nulla da eccepire sulla persona di Udo Bullman, il nuovo Presidente. Ma dopo l’indagine che come una frana si è abbattuta sulla sinistra europea, una scelta che prendesse in considerazione la presidenza di un membro di un gruppo diverso rispetto a quello socialista sarebbe stata quanto meno opportuna. Di fronte a tutto questo, abbiamo deciso di non partecipare al voto. Una occasione persa per tutto il Parlamento Europeo che, attraverso la giornata di oggi, avrebbe potuto dare un segnale di discontinuità e cambiamento”.

Questa la dichiarazione dell’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi in relazione alla riunione odierna della commissione DROI (Sottocommissione per i diritti dell'uomo), nella quale si è svolta la votazione del nuovo presidente dopo le dimissioni di Maria Arena.