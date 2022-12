"L’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti smentisce quanto riportato in un articolo del Fatto Quotidiano riguardo a presunte votazioni “nel blocco della Kaili”, espressione di cui non si comprende il significato, e diffida il giornale e ogni altro mezzo di comunicazione dall’accostare il suo nome a ogni illazione sulla vicenda dell’indagine sui presunti casi di corruzione dal Qatar al parlamento europeo. L’eurodeputata ha dato mandato ai propri legali di procedere in sede civile nei confronti del Fatto Quotidiano per l’articolo altamente diffamatorio nei suoi confronti e contro gli altri organi di informazione che rilanciano e rilanceranno simili notizie, false e destituite da ogni fondamento. Si precisa che riguardo alla risoluzione contro il Qatar Moretti ha sempre votato in linea con il proprio gruppo politico , S&D, in qualche caso votando a favore di alcuni emendamenti presentati dalla sinistra, molto duri sul Qatar”, così in una nota l’ufficio stampa dell’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.