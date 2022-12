“L’eurodeputato Majorino sempre più imbarazzante, mentre il più grande scandalo della storia delle istituzioni Ue travolge la sua famiglia politica in Europa, lui se la prende con la Lega. Dopo che per tre anni ha dato la caccia a rubli e influenze russe inesistenti, dopo che ha strumentalizzato i lavori di una commissione del Parlamento Europeo al solo fine di attaccare le destre e gli avversari politici in Ue, oggi parla proprio con il giornale italiano che diffondeva l’inserto Russia Oggi e attacca con livore Salvini e la Lega. Proprio lui, che doveva vigilare sulle influenze straniere e non si è mai accorto del giro di mazzette che da Marocco e Qatar arrivava a esponenti del suo gruppo politico. Si rassegni: dopo anni di fango e insinuazioni contro la Lega, oggi il dato oggettivo è che migliaia di contanti sono stati trovati in casa Pd e dei socialisti”.

Così dalla Lega al Parlamento Europeo.