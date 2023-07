Il presidente russo Vladimir Putin, parlando a San Pietroburgo con alcuni media al termine del vertice con i leader africani ha affermato che "non c'è alcun cambiamento nell'operazione militare speciale in corso" in Ucraina. Putin ha poi precisato che "l'avversario ritira alcune delle unità d'assalto' per recuperare forze". Lo riporta la Tass. "La Russia non può rispettare un cessate il fuoco in Ucraina, perché è Kiev che sta cercando di attaccare", ha aggiunto

