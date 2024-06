“Vediamo che è iniziata una vera corsa dei Paesi per rafforzare la loro sovranità. Si svolge a tre livelli chiave: quello statale, culturale ed economico”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo intervento alla seduta plenaria al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief).

“Allo stesso tempo, i Paesi che hanno recentemente agito come leader dello sviluppo globale stanno cercando con tutte le loro forze, sia buone che cattive, di mantenere un ruolo egemonico”, ha osservato il leader russo, sottolineando l'attuale fase di “crescita tecnologica esplosiva che sta cambiando tutti gli ambiti della vita”.

“La Russia ha dimostrato un alto livello di prontezza e suscettibilità alle trasformazioni tecnologiche”, ha aggiunto il totlare del Cremlino. “Vediamo come il nostro settore finanziario, il commercio elettronico, il settore dei servizi di trasporto, il sistema di pubblica amministrazione sono già cambiati”. Putin ha ricordato che la spinta nell'innovazione e della resilienza è determinante anche in un settore strategico come quello della difesa dove la Russia “ha anche bisogno di un alto livello di rinnovamento tecnologico. Questa è una questione cruciale e determinante per il nostro Paese”, ha ricordato.

“L’economia globale è entrata in un’era di cambiamenti seri e fondamentali. Un mondo multipolare con nuovi centri di crescita, investimenti e legami finanziari tra Stati e imprese sta prendendo forma. L’economia russa sta rispondendo a queste sfide e sta anche cambiando dinamicamente”, ha osservato ancora rinnovando l'impegno della Russia nel sostenere pratiche virtuoseper la crescita della società e dell'economia.