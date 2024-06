Parlando in esclusiva con alcune agenzie internazionali, tra cui l'ANSA, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la consegna di armi occidentali a Kiev rappresenta "un passo molto pericoloso". Capitolo Usa i quali, secondo il leader russo", "combattono per la propria leadership nel mondo, per questo non vogliono che Mosca prevalga". E sulle prossime elezioni americane Putin ha ribadito di non avere una preferenza su chi vincerà e precisato di non avere mai avuto "un rapporto speciale con Donald Trump", nei confronti dei quali c'è "una persecuzione giudiziaria".