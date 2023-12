Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky va in giro per il mondo a "mendicare, e per ottenere gli aiuti cerca di convincere gli alleati che la controffensiva di Kiev "sta avendo successo". Così il presidente russo Vladimir Putin, che poi esprime un parere sul premier ungherse Viktor Orban, definito "non filorusso ma filonazionale e difende i propri interessi". Ma non ce ne sono più così", ha aggiunto, osservando che probabilmente ciò dipende dalla "grande dipendenza dal 'Grande Fratello', gli Stati Uniti", degli altri Paesi.