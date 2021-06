L'Oms lancia l'allarme. Bruce Aylward, consigliere del direttore generale dell'Agenzia dell'Onu, ha spiegato come sono state consegnate 90 milioni di dosi in 131 Paesi con il programma Covax ma insufficienti per portare avanti la campagna di immunizzazione, alla luce della terza ondata ormai imminente in Africa.