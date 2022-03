Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, in un video pubblicato sui social, ha fatto il punto della situazione. "Le mie priorità nei negoziati sono assolutamente chiare: fine della guerra, garanzie di sicurezza, sovranità, ripristino dell'integrità territoriale, garanzie reali per il nostro Paese, protezione reale per il nostro Paese".