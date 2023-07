Wagner non ha bisogno al momento di reclutare nuovi mercenari e concentrerà le proprie attività in Africa e Bielorussia. In un messaggio audio pubblicato su un account Telegram legato al gruppo, Yevgheny Prigozhin fa sapere che si stanno decidendo i nuovi obiettivi di Wagner per "portare avanti la grandezza della Russia". Premesso che la maggior parte dei mercenari sono adesso in congedo, dopo "un lungo periodo di lavoro molto duro", Prigozhin ha chiarito che il gruppo resterà "attivo in Africa e nei centri di addestramento in Bielorussia".

