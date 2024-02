"La mossa della Russia non sorprende. Questa è un’ulteriore prova che sto facendo la cosa giusta: il forte sostegno di #EU a #Ukraine è un successo e danneggia la Russia". Lo scrive su X la premier estone Kaja Kallas, che aggiunge: "Ho sempre detto che gli strumenti della Russia non sono cambiati. Nel corso della storia, la Russia ha nascosto le sue repressioni dietro le cosiddette forze dell’ordine. Lo so dalla storia della mia famiglia. Quando mia nonna e mia madre furono deportate in Siberia, il KGB emise il mandato di arresto".

"Il Cremlino ora spera che questa mossa aiuti a mettere a tacere me e gli altri, ma non sarà così. L'opposto. Continuerò a dare il mio forte sostegno all’Ucraina. Continuerò a sostenere il rafforzamento della difesa dell'Europa", conclude.