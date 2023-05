Invito formale a Kiev per il suo ingresso nella Nato e garantirne l'adesione a conflitto terminato. Questa è la richiesta avanzata dal Ppe, Partito Popolare europeo, con un position paper rinominato 'Carta di Varsavia' che invita ad evitare l'esistenza di "Stati cuscinetto" e stasera, stando a fonti interne a Ppe, dovrebbe vedere il via libera finale di tutto il gruppo dei Popolari all'Eurocamera. "Dare una prospettiva di lungo termine, come è successo a Bucarest non ha funzionato", ha affermato il capogruppo Manfred Weber.