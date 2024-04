"Due questioni chiave (militari indirette) in questo momento. Entrambi incentivano chiaramente la Russia... a mantenere alta la pressione. Il primo: la carenza di armi artificiali che sta attraversando l’Ucraina. Questa carenza è creata principalmente dal divario tra le parole degli alleati e la loro riluttanza logistica ad affrontare il problema. Ci sono diverse ragioni per questo. Allo stesso modo, c’è un divario significativo tra le parole spettacolari sulle sanzioni e il crescente segmento commerciale con Rf, che gli consente di avere una stabile “risorsa bellica”... La seconda: storie continue e dettagliate secondo cui la Russia preme in una o nell'altra direzione; che sta effettuando concentrazioni su larga scala e intensificando gli attacchi; che ha vantaggi locali. Tutto questo con toni estremamente deprimenti e carichi di sventura. Con il massimo effetto demoralizzante. Lo fanno non solo sulle piattaforme mediatiche occidentali, ma anche sul mercato interno (militare-analitico). La conoscenza della situazione operativa, la comprensione di cosa e come cambiare/migliorare/reagire richiede la messa in onda obbligatoria e la distruzione dello stato mentale della società?".

Lo afferma il consigliere presidenziale ucraino Volodymyr Zelensky.