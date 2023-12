"I miracoli non esistono. E i miracoli inevitabilmente accadono. Il mondo è sempre stato pieno di paradossi. E proprio oggi – nel nostro secondo Natale “di guerra” – dobbiamo riconoscere questo paradosso. Da un lato, il miracolo non è ancora avvenuto e la Russia non si è ancora resa conto della portata della sua ripugnanza e sete di sangue. E così continua ad attaccare, lanciare missili contro i civili, aumentare la produzione militare, inviare i suoi figli macellai in attacchi con ondate umane, finanziare il terrorismo e provocare instabilità in varie regioni per distogliere l’attenzione. E finché la Russia non perderà, ci sarà molto sangue, destini spezzati, distruzione del diritto internazionale, disastri... D’altronde il vero Miracolo è già avvenuto. L’Ucraina ha mantenuto la sua posizione e continua a resistere in modo efficace. Ha parzialmente costretto la Russia a lasciare il Mar Nero e ha dimostrato che la Crimea è vulnerabile, quindi sarà sicuramente liberata. Continua a mantenere saldamente la linea del fronte e contrattacca in varie direzioni. Ha ottenuto il sostegno della coalizione internazionale. Sta ristrutturando le forze armate in movimento e sta cercando soluzioni tecnologiche che alla fine renderanno nullo il potenziale militare e aggressivo della Russia. Questo è esattamente ciò che accadrà nel finale. Basta credere nei miracoli di Natale e fare tutto il necessario per la loro... realizzazione...".

Così su X Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale di Volodymyr Zelensky.