"I punti principali per ora. L'entità " #Putin " dichiara pubblicamente l'opportunità di una "guerra infinita" e l'obbligo di distruggere #Ukraine ancora una volta. Motivato dalla necessità di respingere le "linee di sicurezza per il paese aggressore #Russia " sul territorio sovrano straniero dell'Ucraina. Domani con la stessa motivazione attaccherà altri territori per “respingere qualcosa/qualcuno” e uccidere cittadini di altri Paesi sovrani. Ovviamente, l’attuale Russia può esistere solo all’interno della propria guerra. Altrimenti si troverà ad affrontare un’instabilità interna...

Le soluzioni sono semplici. Riconoscere finalmente la necessità della sconfitta obbligatoria del #RF . Investimenti, investimenti e ancora investimenti nella produzione militare ad alta tecnologia. Consegna su larga scala di armi non ai magazzini e agli arsenali, ma sul campo di battaglia in Ucraina. È qui che adesso si scrivono le nuove regole e le nuove garanzie per il futuro…". Lo scrive su X il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak.