La Commissione Europea dà l'ok allo schema italiano da 450 milioni di euro per favorire la produzione integrata di idrogeno ed elettricità rinnovabili nelle aree industriali dismesse, come previto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con questa misura, spiega Bruxelles, si intende sostenere la transizione verso un'economia a emissione zero, in piena armonia con il Green Deal europeo.