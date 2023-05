In merito al Pnrr, "sono ancora in corso i lavori di valutazione della Commissione" sulla terza richiesta di pagamento da parte dell'Italia. Lo dichiara un portavoce dell'esecutivo Ue precisando che sono in essere "scambi costruttivi con le autorità italiane e, ove necessario, vengono fornite ulteriori informazioni". "Comunicheremo la conclusione della nostra valutazione non appena avremo raggiunto questa fase: il fatto che ci sia voluto un po' di tempo in più rispetto alla scadenza indicativa non è insolito", afferma il portavoce.