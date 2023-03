"L'Europa dice che siamo in ritardo con il Pnrr? Noi siamo qua da cinque mesi, quindi di quello che è accaduto due, tre, quattro anni fa risponderà qualcun altro. Io sto correndo come un matto per sbloccare, finanziare e velocizzare. Diciamo che l'Europa si deve rendere conto che c'è stata una pandemia e c'è una guerra in corso, quindi ridiscutere modi e tempi penso che sia di buon senso". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un evento a Pordenone.