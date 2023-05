"Non l'abbiamo visto, no. Non l'abbiamo visto, non posso dire niente. Sapete cosa stavamo facendo ieri, c'erano tanti ospiti, tanti eventi". Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando il videomessaggio del capo del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin.