Sospeso l'ultimatum francese alla Gran Bretagna in merito "alla guerra della pesca". Lo ha dichiarato Emmanuel Macron, presidente della Francia, il quale chiarisce che la discussione riprenderà "martedì" assieme alla Commissione Ue e assicura anche che non vi saranno sanzioni a partire da mezzanotte. "Non è nel corso di una trattativa che faremo sanzioni" però "vedremo a che punto saremo martedì", ha aggiunto.