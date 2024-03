Ben l’80 per cento dei cittadini russi ritiene che il loro Presidente, Vladimir Putin, abbia un chiaro piano di sviluppo del Paese da attuare nei prossimi anni e che sia perfettamente in grado di portarlo a termine. Il dato emerge da un sondaggio condotto dal Russian Public Opinion Research Center (Vciom).

Lo scorso primo marzo, è stato chiesto a 1.600 cittadini maggiorenni un'opinione sulle parole pronunciate da Putin in occasione del discorso annuale di Putin all’Assemblea federale della Federazione Russa Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass" tra coloro che hanno ascoltato il discorso del Presidente russo, l'85 per cento è sicuro che il loro leader sarà in grado di sviluppare una strategia d'azione per la crescita della nazione negli anni a venire.