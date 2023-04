"Parliamo tanto di cybersecurity, di data leaking, di esfiltrazione di dati riservati ma sembriamo dimenticarci che non sono mai le macchine che fanno le porcherie, sono gli esseri umani: nel momento in cui, in un modo o nell'altro, qualcuno ha accesso ad un certo tipo di informazioni, se è animato da cattive intenzioni troverà il modo di diffonderle. Magari dal salotto di casa o mentre traffica tra i fornelli". Lo afferma ad 'Agi' Umberto Rapetto, generale della Guardia di finanza in congedo, a proposito del caso Teixeira.