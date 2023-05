"Noi deploriamo che la guerra, iniziata oltre un anno fa, non sia ancora finita. Ed esortiamo entrambe le parti a chiudere questa guerra". Così il ministro degli Esteri cinese, Quin Gang, in conferenza stampa a Berlino con Annalena Baerbock. "Noi continuiamo a spingere per i negoziati. La Russia ha detto di essere aperta al negoziato", ha aggiunto