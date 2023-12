La Presidente di turno dell’Ecofin, la Ministra spagnola delle Finanze Nadia Calvino, ha definito storico l’accordo sulla revisione del Patto di stabilità, raggiunto oggi dalla riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri delle Finanze dell’Ue. Anche se il cammino è stato lungo - ha osservato Calvino - le regole approvate oggi seguono pedissequamente la proposta della Commissione europea riguardo all’adeguamento delle regole al metodo del controllo della spesa primaria netta.

La Ministra spagnola ha sottolineato come le nuove regole prevedono, tra le altre cose, "un regime transitorio fino al 2027 per l’impatto del rapido rialzo dei tassi di interesse del debito pubblico, preservando così il margine di bilancio necessario per poter proseguire e sviluppare gli investimenti necessari".

Calvino ha dichiarato che questa riforma dovrebbe inoltre portare una riduzione graduale dei rapporti deficit/Pil e debito/Pil, tutelando gli investimenti pubblici in quei settori prioritari dell’agenda europea in campo ambientale, digitale, sociale e della difesa.

Dopo la sua formalizzazione, l'accordo costituirà la base negoziale del Consiglio Ue per le trattative che si apriranno con il Parlamento europeo. Riguardo alla probabilità che il nuovo Patto sia definitivamente approvato entro febbraio 2024 ed entri in vigore prima delle elezioni europee, Calvino si è detta molto ottimista.