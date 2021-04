Pasqua alle urne per la Bulgaria, con i seggi aperti per le elezioni politiche nonostante il Paese sia in piena pandemia. Il partito conservatore Gerb di Boyko Borissov, il premier uscente, è il favorito rispetto al Bsp, il Partito socialista bulgaro. Borissov governa ormai da 10 anni nel Paese nonostante le proteste dei cittadini su corruzione e metodi mafiosi del governo. Secondo gli ultimi sondaggi, però, nessun partito riuscirebbe a governare da solo, senza alleanze.