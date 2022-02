“Sembra che il premio più grande per la pace si dovrebbe dare alle guerre: una contraddizione! Siamo attaccati alle guerre, e questo è tragico. L’umanità, che si vanta di andare avanti nella scienza, nel pensiero, in tante cose belle, va indietro nel tessere la pace. È campione nel fare la guerra. E questo ci fa vergognare tutti. Dobbiamo pregare e chiedere perdono per questo atteggiamento”. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in Udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, i partecipanti alla Plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali.