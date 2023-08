“Le violenze anti-cristiane che da ieri si susseguono nel distretto di Jaranvala in Pakistan sono un ulteriore campanello d'allarme sulla persecuzione dilagante ai danni delle comunità cristiane in tutto il mondo”. Lo afferma in una nota Carlo Fidanza, capodelegazione FdI-ECR e Presidente dell'Intergruppo parlamentare per la libertà religiosa del Parlamento europeo. “Il Pakistan, in particolare, vede da tempo un'escalation di attacchi che purtroppo trovano fondamento e legittimazione culturale nelle cosiddetta leggi anti-blasfemia in vigore nel Paese.

L'arresto da parte delle autorità locali di decine tra gli assaltatori di Jaranwala è finalmente un segnale nella giusta direzione, ma se si vuole porre fine alla cristianofobia in Pakistan è necessario che vengano abolite le leggi anti-blasfemia, che peraltro in questi anni hanno condotto a carcerazioni e persino a esecuzioni capitali di uomini e donne colpevoli soltanto di credere in Gesù Cristo in una terra flagellata dal radicalismo islamico. Su questo tema chiederemo una presa di posizione chiara del Parlamento europeo, già a partire dalla prossima sessione di Strasburgo”.