Dunja Mijatovic, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, in una lettera inviata al ministro Piantedosi aveva chiesto all'Italia di considerare la possibilità di ritirare il decreto legge sulle Ong. Prontamente è arrivata la risposta del governo Meloni: "I timori espressi per le conseguenze che il decreto sulle Ong potrebbe avere sulla loro capacità di salvare vite nel Mediterraneo e sulle persone salvate sono infondati" si legge in una nota.