"La variante Omicron è meno severa rispetto a Delta, in particolare tra i vaccinati, ma non significa che debba essere categorizzata come lieve: come le precedenti varianti, Omicron causa ricoveri e uccide". Sono le parolre pronunciate a Ginevra dal Direttore generale dell'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) Tedros Adhanom Ghebreyesus.