"Approccio volontario" al vaccino anti-covid. È questo il parere di Boris Johnson che, intervistato da Sky News, si è espresso sull'ipotesi di obbligo vaccinale, misura adottata in stati come Italia e Austria. "Vogliamo mantenere un approccio volontario, credo nelle cose realizzate attraverso la collaborazione. Grazie ad un approccio collettivo e volontario abbiamo tassi più alti di vaccinazione in questo paese. Altri paesi europei vanno verso la coercizione", ribadisce il primo ministro britannico. E aggiunge: "Il servizio sanitario sta facendo un lavoro eccezionale in circostanze difficili. Come governo, la cosa più importante da fare è continuare a dare sostegno agli ospedali e al personale. Dobbiamo dare a medici e infermieri ciò di cui hanno bisogno per contrastare il covid".