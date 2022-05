Ancora attacchi a civili da parte della Russia nella sua guerra all'Ucraina. Stavolta nel mirino sono finite le infrastrutture civili di Orikhov nella regione di Zaporizhia; in un nuovo attacco, due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite. Lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale di Zaporizhia, precisando che "l'esercito russo stava bersagliando le infrastrutture civili di Orikhov e ha colpito i grattacieli. A seguito dei bombardamenti nemici, quattro persone sono state portate in ospedale, altri due uomini sono morti per ferite da schegge".