Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina, ha diffuso nella notte un nuovo video messaggio, stavolta seduto dal suo ufficio presidenziale di Kiev, smentendo così le voci russe che lo davano in fuga.

"Abbiamo creato un incubo per la Russia. Non abbiamo paura dei carri armati e dei fucili”, ha aggiunto il presidente parlando di “una solida posizione” per il futuro indicando la resistenza degli ucraini. Zelensky ha anche promesso che tutto ciò che è stato distrutto dalle bombe russe sarà ricostruito: “Non lasceremo tracce del nemico, renderemo le nostre città devastate dal nemico migliori di qualsiasi città russa”.

Il presidente ha anche firmato un decreto che richiama i soldati ucraini dislocati nelle forze di peacekeeping perché rientrino in Ucraina per difendere il Paese. E' il Kyiv Independent a renderlo noto attraverso Twitter.