"La Germania sostiene gli sforzi regionali per risolvere la crisi in Niger. Il nostro obiettivo è di ripristinare l'ordine costituzionale". A riferirlo è il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, in un messaggio su X (ex Twitter). "Dopo aver sospeso la cooperazione nello sviluppo e nella sicurezza, siamo a favore di sanzioni Ue contro i leader del golpe come prossimo passo", ha aggiunto Baerbock.

Nel frattempo, i capi militari dell'Africa occidentale si sono incontrati in Ghana per coordinare un possibile intervento armato dopo il colpo di stato in Niger.

Allarmata da una serie di acquisizioni militari nella regione, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) ha accettato di attivare una "forza di riserva per ripristinare l'ordine costituzionale" in Niger. Gli stati membri dell'Ecowas chiedono ai golpisti del Niger di rilasciare il presidente Mohamed Bazoum dopo la sua cacciata il 26 luglio, avvertendo che il blocco potrebbe inviare truppe come ultima risorsa se i negoziati falliscono.