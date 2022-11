Kiev starebbe progettando l'evacuazione di circa tre milioni di residenti rimasti in città in caso di blackout totale. Lo scrive il New York Times citando un alto funzionario locale: "Siamo consapevoli che se la Russia continuerà con questi attacchi, potremmo perdere l'intero sistema elettrico" spiega il direttore della sicurezza del governo municipale, Roman Tkachuk. Se la situazione dovesse peggiorare, aggiunge, "inizieremo a informare i cittadini e chiederemo loro di andarsene".