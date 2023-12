Segnali di apertura da parte di Vladimir Putin per un cessate il fuoco nella guerra contro l'Ucraina. Stando al 'New York Times', da settembre il presidente russo invia segnali attraverso intermediari circa la sua disponibilità che annovererebbe anche il congelamento della situazione attuale. Queste informazioni, riporta il quotidiano americano, sarebbero state apprese da due ex alti funzionari russi vicini al Cremlino, nonché da funzionari americani e internazionali.