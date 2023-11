"Stiamo portando avanti il piano concordato" sugli ostaggi "e continuando con l'obiettivo centrale che abbiamo dichiarato: ottenere il rilascio dei gli ostaggi per eliminare Hamas e, naturalmente, per garantire che questa minaccia non si ripeta a Gaza". Così il primo ministro Benjamin Netanyahu all'inizio di una riunione del governo. A Gaza "non ci sarà un regime che incoraggi il terrorismo, educa il terrorismo e paga per il terrorismo", ha aggiunto