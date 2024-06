Gli Usa spediranno le armi sollecitate dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un recente video nel quale accusava direttamente l'amministrazione Biden. Lo ha annunciato lo stesso premier in un post su X, informato sulla questione dall'ambasciatore Usa in Israele Jack Lew.

Nel video pubblicato ieri, il premier israeliano si era rivolto polemicamente a Washington definendo ."inconcepibile" la decisione americana di trattenere l'invio di armi e munizioni allo stato ebrico.