Intervenendo a una riunione dei ministri del Likud, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'Iran dovrà aspettare "nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare l'attacco, proprio come ha fatto fare lo stesso a Israele". Israele, assicura il primo ministro, replicherà all'attacco iraniano "in maniera saggia e non di pancia".