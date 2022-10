In azione nei mari artici il sommergibile a propulsione nucleare russo K-329 Belgorod. Lo afferma un'informativa della Nato, citata da 'Repubblica', secondo la quale l'Allenza monitora la situazione, in particolare ogni possibile lancio di siluri dal sommergibile, tra i quali Poseidon, in grado di portare testate nucleari a diecimila km di distanza.