“Aung San Suu Kyi rischia una condanna alla carcerazione a vita per un processo politico. La sua vera colpa è aver combattuto senza armi per la libertà del suo popolo, con la forza della gentilezza in politica. Continuiamo a chiedere giustizia per lei e per il Myanmar”.

Così in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva