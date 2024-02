"Cara Yulia Navalnaya, tu e la tua famiglia avete perso un marito e un padre. Il mondo ha perso un guerriero che non ha mai smesso di opporsi all'oppressione della Russia. Alexei Navalny aveva una voce coraggiosa come poche altre. Questo è un oscuro ricordo della brutalità del regime canaglia del Cremlino. La lotta per la libertà continua". Lo ha scritto il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, su X sotto al video del suo incontro con la moglie dell'attivista politico russo morto in circostanze ancora non chiara in una colonia penale in siberia.