Volodymr Zelensky si è collegato con i 27 Paesi membri dell'Ue. Nella notte, poi, videomessaggio per commentare il sesto pacchetto di sanzioni. "La pausa per concordare nuove sanzioni in Europa è stata troppo lunga. Il quinto pacchetto di sanzioni era stato presentato l'8 aprile, dunque è passato troppo tempo prima che si rafforzassero le sanzioni europee contro la Russia". Il presidente ucraino ha poi ringraziato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che "sostiene gli interessi dell'Ucraina e gli interessi di tutta l'Europa". E ha ribadito che "la Russia deve avvertire il prezzo molto più alto per la sua aggressione". Secondo Zelensky, "quanto più completo sarà l'abbandono del petrolio russo, maggiore sarà il beneficio per l'Europa".